Как обсуждали, нужно нормализовать описания и картинки.
Копирайт для сайта
Статьи на специфическую тематику. Очень срочно! Объем большой. Больше 70 рублей не предлагать.
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