Качественный копирайт. Профессиональный директ
Продающие тексты, сео копирайт, сценарии. Занимаюсь давно контекстной рекламой. Для максимальной семантики использую платные сервисы.
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
5 лет назад
Все тексты написаны по ТЗ, правки внесены без лишних слов, постоянная связь, рекомендую копирайтера!
Ответный отзыв
Очень хороший и порядочный заказчик. Понятное ТЗ и хорошая, своевременная оплата