maksrh88

Максим maksrh88

 
35 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественный копирайт. Профессиональный директ

Продающие тексты, сео копирайт, сценарии. Занимаюсь давно контекстной рекламой. Для максимальной семантики использую платные сервисы.

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Отзывы заказчиков
Bodjey
Андрей 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Копирайт для сайта
Все тексты написаны по ТЗ, правки внесены без лишних слов, постоянная связь, рекомендую копирайтера!
Очень хороший и порядочный заказчик. Понятное ТЗ и хорошая, своевременная оплата
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