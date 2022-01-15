Решить три тестовые задачи по SOL для тестировщика

$5
Базы данныхЗавершен1 заявка930 просмотров
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Решить задачи под номером 6, 7, 8. Только их!!!

2 года назад
maksrh88
Максим 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shadowkitty
Елена 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
Очень оперативное и качественно выполнение задания. Спасибо!
Понятная постановка, оплата была произведена сразу. Рекомендую заказчика