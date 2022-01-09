Структуры и алгоритмы обработки данных

Даны 3 таблицы (Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3) Необходимо обновить поле peredel_UKPF обновить с первой таблицы и вставить в 3 таблицу только значения должны быть в виде соответствующего id что показаны во второй таблице
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на скриншоте задание, в ворде требование к заданию
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