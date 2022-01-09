Нужна помощь в написание скипта postgresql обновление таблицы из друг

Базы данныхЗакрыт2 заявки595 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Даны 3 таблицы (Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3)

Необходимо обновить поле peredel_UKPF обновить с первой таблицы и вставить в 3 таблицу только значения должны быть в виде соответствующего id что показаны во второй таблице 

PostgreSQL
2 года назад
guest_16420016390406
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Налив подписчиков с пуш уведомлений на 2 базы

    Задача состоит в том что нужно реализовать сбор подписчиков с пуш уведомлений на 2 базы - evadav(сторонний пуш сервис) и нашу (уже работает) .Сложность заключается в том что 2 js файла evadav зашифрованы и ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Программа для подсчета рейтингов для настольного тенниса

    Рейтинги подсчитываются исходя из готовых формул. Рейтинги должны постоянно перечисляться после завершения матча в зависимости от результата. Все данные берутся с сайта https://betsapi.com/ce/table-tennis/ через api. Цена оговаривается после подробного ознакомления с заданием. Подробное описание задания ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка бекенда на Node.JS + Firebase

    $900

    Требуется доработать текущий бекенд. Задачи по связи и синхронизации даты между тремя мобильными приложениями. Ориентировочно задач на 60 часов Связь телеграм.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • SOAP server на Laravel

    Необходимо создать SOAP server на Laravel 8 Есть ТЗ и WSDL файлы по которым нужно создать SOAP сервис возвращающий данные с БД

    Laravel
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать автоматическую выгрузку данных из Huntflow в google sheets

    https://github.com/huntflow/api Нужно из Huntflow в гугл таблицы организовать: 1. Первую выгрузку всей основной информации 2. Организовать автоматическое добавление информации в таблицы по факту изменения/добавления в Huntflow. P.S. эту информацию потом буду в data studio или power bi ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    2 года назад