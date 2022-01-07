Нужно создать дашборд в Power BI

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Необходимо разработать дашборд для розничного продавца в #PowerBI - данные есть в формате csv и в Bitrix24

2 года назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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