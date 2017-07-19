Full-stack Developer

Привет, меня зовут Максим и я профессионально занимаюсь разработкой с января 2018 года. За эти 5 лет я реализовал множество приложений/сайтов/ботов, а также построил Saas платформу для ekyc верификаций. Имею большой опыт в создании лендингов, дашбордов как со стороны фронтенда, так и бекенда