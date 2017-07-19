Full-stack Developer
Привет, меня зовут Максим и я профессионально занимаюсь разработкой с января 2018 года. За эти 5 лет я реализовал множество приложений/сайтов/ботов, а также построил Saas платформу для ekyc верификаций. Имею большой опыт в создании лендингов, дашбордов как со стороны фронтенда, так и бекенда
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
— Лучший фрилансер декабря
— Лучший программист декабря
Отзывы заказчиков
$650
10 баллов
22 дня назад
Чат ать чат для сайтов (сервер и даш)
— новый отзыв
Работаем не впервые! обратимся еще раз (постоянно разрабатываем новое). Настоящий профессионал, может сделать серьезный проект
Ответный отзыв
Работаем не первый раз, буду рад дальнейшему сотрудничеству
$350
10 баллов
22 дня назад
Сделать чат для сайтов
— новый отзыв
Отличный исполнитель. Один из не многих - работает профессионально, делает практично и гибко
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко понимает что нужно сделать
$10
10 баллов
6 лет назад
Очень грамотный адекватный специалист. Работу выполнил на отлично, буду и дальше обращаться)
Ответный отзыв
С Анастасией было очень приятно работать, четко ставила задачи и постоянно была на связи. Буду рад сотрудничеству)
$5
10 баллов
6 лет назад
Все отлично сделано, спасибо!
Ответный отзыв
Евгений отличный заказчик, четко поставил задачу и своевременно оплатил работу.
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
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