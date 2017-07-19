Antsiferov

Максим Анциферов Antsiferov

 
25 летУкраина/Одесса
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
4 отзыва
2 новых
Full-stack Developer

Привет, меня зовут Максим и я профессионально занимаюсь разработкой с января 2018 года. За эти 5 лет я реализовал множество приложений/сайтов/ботов, а также построил Saas платформу для ekyc верификаций. Имею большой опыт в создании лендингов, дашбордов как со стороны фронтенда, так и бекенда

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Лучший фрилансер декабря
Лучший программист декабря
Отзывы заказчиков
brazo
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$650
10 баллов
22 дня назад
Чат ать чат для сайтов (сервер и даш)
новый отзыв
Работаем не впервые! обратимся еще раз (постоянно разрабатываем новое). Настоящий профессионал, может сделать серьезный проект
Работаем не первый раз, буду рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
brazo
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$350
10 баллов
22 дня назад
Сделать чат для сайтов
новый отзыв
Отличный исполнитель. Один из не многих - работает профессионально, делает практично и гибко
Отличный заказчик, четко понимает что нужно сделать
Ответный отзыв
KovalA
Анна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
$10
10 баллов
6 лет назад
Слегка переделать готовый шаблон
Очень грамотный адекватный специалист. Работу выполнил на отлично, буду и дальше обращаться)
С Анастасией было очень приятно работать, четко ставила задачи и постоянно была на связи. Буду рад сотрудничеству)
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jett
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка одного блока на странице
Все отлично сделано, спасибо!
Евгений отличный заказчик, четко поставил задачу и своевременно оплатил работу.
Ответный отзыв
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
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