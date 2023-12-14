Сделать чат для сайтов

$350
Прикладное ПОЗавершен3 заявки39 просмотров
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Чат представляет собой завлекающие Приветсвия (чем могу быть полезен и тп) Дальше при написании сообщения посетителем в чат задаются вопросы с ответами, при чем след вопрос зависит от ответа на предыдущий вопрос (тригерные слова) и вконце спрашиваем контакты у посетителя и отправляем письмо админу текущего сайта

2 месяца назад
brazo
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
Antsiferov
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
$350
7 дней
UAH
Отличный исполнитель. Один из не многих - работает профессионально, делает практично и гибко
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