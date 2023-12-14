Сделать чат для сайтов

Нужна помощь по arduino mega и com порту. Ситуация такая: нужно принять число по ком порту, и отправить на другой ком порт. подробнее обьясню в переписке. Есть ардуино мега и 2 ком порта max3232. ...
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