Добрый день. Надо автоматизировать процесс открытия картинок

Есть телевизор который является Банером для рекламы, он подключен к компьютеру , работники забывают включать рекламу, понял, что надо это процесс автоматизировать,

В общем как я вижу есть папка, в которой хранятся фото или видео, надо что бы при включении виндовс они включались и в полный размер или слайд шоу,

ну и также если можно выключения компьютера в определенное время.