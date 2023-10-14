Автоматизировать процесс

$30
Прикладное ПОЗавершен5 заявок217 просмотров
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Добрый день. Надо автоматизировать процесс открытия картинок

Есть телевизор который является Банером для рекламы, он подключен к компьютеру , работники забывают включать рекламу, понял, что надо это процесс автоматизировать,

В общем как я вижу есть папка, в которой хранятся фото или видео, надо что бы при включении виндовс они включались и в полный размер или слайд шоу,

ну и также если можно выключения компьютера в определенное время.

3 месяца назад
loziknik1987
Андрей 
36 летТаиланд
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
dhmmmhb
Данило 
16 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$15
1 день
UAH
Вы даже не поверите, но такие люди есть с Совестью ! А то всем надо бабла тонну, а делать ничего не хотят, человек не только взял меньше чем я поставил, он еще и задачу выполнил на 300% процентов, старался каждый день решить задачу, так как задача не выполнялась, потому что комп старый, но парень старался. Берите заказы у него и радуйтесь, с таким программистом ваши дела и цели будут достигнуты быстро и точно. А также парень начинает программировать, (правда я когда увидел как он это делает, то это не начинающий а Профи с большой буквы.) А еще надо ему монитор второй купить, дела еще быстрей пойдут, помните когда вы начинали, что то ....., так что давайте поддержим парня и если будет выбор с кем работать дайте ему приоритет , видно стараться идет к успеху, не ленивый...
Очень приятный мужчина. Мне понравилось с ним работать! У меня этот заказчик оказался первым в моей карьере, и я очень рад, что посотрудничал впервую именно с ним. Андрей Вас поймет в случае чего, и главное, что четко излаживает задачу. Рекомендую, не бойтесь!