Рефакторинг java проекта.

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки201 просмотр
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Есть небольшой проект на java 11.0.12 необходимо сделать рефакторинг кода и 1 небольшую доработку.

Подробности индивидуально.

3 месяца назад
guest_1696624222915
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад