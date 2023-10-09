Прошивка ASIC

Здравствуйте

нужна прошивка для whatsminer 30-50 внешне не отличимая от оригинальной (файл 1) ,но которая будет брать devfee (комиссию) и оправлять мощность (по 1,2% ) на 2 разных кошелька . Как в этой прошивке (файл 2 )

файлы тут не могу прекрипить к сожалению

файл1(https://www.whatsminer.com/src/views/firmware-download.html)

файл2(https://bixbit.io/ru/firmwares/whatsminer-add-psu-series-m3x)