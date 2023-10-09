Прошивка ASIC

Необходимо разработать скрипт, который будет выполнять следующие действия: Мониторинг FTP-папки: Скрипт должен подключаться к FTP-серверу с заданными параметрами (IP, порт, имя пользователя, пароль). Он должен мониторить корневую папку на FTP-сервере ...
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Здравствуйте
нужна прошивка для whatsminer 30-50 внешне не отличимая от оригинальной (файл 1) ,но которая будет брать devfee (комиссию) и оправлять мощность (по 1,2% ) на 2 разных кошелька . Как в этой прошивке (файл 2 )
файлы тут не могу прекрипить к сожалению
файл1(https://www.whatsminer.com/src/views/firmware-download.html)
файл2(https://bixbit.io/ru/firmwares/whatsminer-add-psu-series-m3x)
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