Бот для 1хбет автоставка

Доброго времени суток, нужно сделать программу/скрипт для ставок

И так нужно распознование по цветам, там их всего 2 (зеленый и красный) И так ближе к делу, бот должен ставить по 1р(минимальная ставка) до тех пор пока не выпадет такое сочетание цветов (зеленый/красный/красный) и тогда бот увеличивает ставку (прописанную в боте к примеру 300р)

И не важно зашла ставка или нет после этого бот возвращается к 1р и ставит до тех пор пока не выпадет опять такое сочетание цветов(зеленый, красный, красный)



программу писать нужно под Windows 10

Ставить будет на эмуляторе андроида bluestacks



насчет интерфейса можно не парится главное что бы было

1)старт и стоп программы

2) фиксированная ставка (300р) переменная

3) остановка бота по достижению прибыли процентов к банку (например 5%)переменная