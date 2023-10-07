Разработать Telegram-Tool

Требуется:

1) настроить и передать процесс сбора пользователей со сторонних ресурсов в Telegram (группы, каналы);

2) наладить и передать процесс инвайтинга в целевые ресурсы в Telegram;

3) Создание бота в Телеграм для реакции на ключевые слова в группах и публикации комментариев (желательно с автоматической рандомизацией), формирования отчета о найденых ключевых словах.

4) Создание парсера контента веб страниц и/или телеграм каналов по ключевым словам, дальнейшей возможностью автоматического перевода и публикации в целевой канал Телеграм;



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