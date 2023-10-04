Робот Pinnacle для автоматизации ставок на спорт.

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок89 просмотров
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Нужно создать торгового робота для размещения ставок в автоматическом режиме(c кликером, т.к. правилами Pinnacle запрещено использование программ) для сайтов с API:

www.pinnacle.com и www.ps3838.com

Оплата достойная, договорная.

Связь - в ПМ.

3 месяца назад
guest_1695568894433
Россия
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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