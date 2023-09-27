Парсинг сайта

Прикладное ПОЗакрыт12 заявок119 просмотров
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Добрый день. Мне необходимо сделать Парсинг сайта https://pravda-sotrudnikov.ru/catalog

Результаты необходимо сделать в excel формате и должны быть примерно такими:

1 столбец: наименование компании (инфо есть на сайте)

2 столбец: email компании (инфо есть на сайте)

3 столбец: сайт компании (инфо есть на сайте)

4 столбец: сфера деятельности компании (инфо есть на сайте)

5 столбец: в файл попадают только компании, у которых есть указание в комментариях от бывших сотрудников «Зарплата: «серая» или «черная» (см скрин)» в этом столбце просто проставить «+»

Парсинг сайта
3 месяца назад
MaxVorontsov
Максим 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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