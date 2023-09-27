Бот - мгновенная покупка заданный предметов Steam (сторонняя площадка)

Нужен бот для сайта aim.market который будет мгновенно покупать заданные мной вещи.

Обьяснение что и как.

На сайт в 10:00, 11:00 и тд (каждый час дня с 00:00 до 24:00) поступают новые предметы с ботов, у каждого вида предмета есть своя страница, нужно моментально сканировать наличие вещей в 10:00, 11:00 и тд и моментально покупать их, т.е. эти действия должны производиться в течении нескольких секунд после того как предметы поступили на сайт. Важная часть это время покупки, т.к. буквально за секунд 5-10 предметы скупают другие пользователи. Так же нужна функция чтобы я самостоятельно мог добавлять и удалять тот или иной предмет из списков бота.

Все остальные подробности в лс.