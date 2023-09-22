Собственно, есть проект в котором нужно декомпилировать 2 dll, внести туда пару правок и собрать обратно. IlSpy и dotpeek не справились, либо у меня руки кривые. Потому как при сборке в visual studio, проект собирается, ...
Простой код на С, срочно, ТЗ на английском. Приоритет жителямУкраины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
?Нужно написать 8 заданий на языке С.
Если сработаемся - далее еще 10 таких же лабораторок с усложнением заданий (примерно 5-8 заданий на одну лаборатоку).
ТЗ на английском.
Пример одного задания:
Create a function that displays the number entered as a parameter. The function has to be able to display all possible values within an int type variable.
Allowed functions : write
Here’s how it should be prototyped :
void func_07 (int nb);
For example:
func_07 (22) displays "22".
! Нельзя использовать ChatGPT и решения из интернета!
Если не пишите код на С, лучше сразу не предлагайте Ваши услуги !!!
Код должен содержать комментарии с краткими объяснениями.
Функция int main(void) не обязательна (где она не требуется), но подразувается, что код компилировался и работает.
Заранее спасибо за Ваши предложения.
PS Прошу указать цену за одну лабораторку , т.е. 5-8 задач.
PPS Без предоплаты, гарантийный платеж возможен.
Общение только в Telegram, мне здесь неудобно.
Срочность, поскольку дедлайн.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Требуется реализовать программу на языке C++/Python на Linux для передачи данных из pcap файлов в USB порт. Сейчас имеется USB камера и собранное SDK без исходников для управления камерой. И после включения камеры в USB ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Робот после включения начнёт последовательно выставлять лимитные заявки в системе (каждая последующая после исполнения предыдущей) до момента, пока не увеличит совокупную позицию до максимальной.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищем исполнителя для создания программы, которая будет производить декомпиляцию apk файлов, поиска фрагмента кода, его замены (патчер), добавление файлов, удаление не нужных с последующей компиляцией и подписи на ПК под Windows. Еще вариант программы ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Потрібна програма для обробки запитів з серверу. Програма повинна працювати з терміналом PAX А930СL від приватбанку, а також відправляти на принтер дані, які приходять від websocket серверу Алгоритм такий: 1. Касир вибирає, які ...Закрыт2 месяца назад
Нужна помощь в настройке Настройка optaplanner/timefold для построения оптимального маршрута. Напишите пожалуйста если есть опыт работы с этими библиотеками.Закрыт2 месяца назад
Оплата после полного написания Мне нужно создать канал в телеграм в котором монтажники скидывают фото отчетов по работе, но видят эти отчеты только администраторы. А монтажники между собой отчеты не видят ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Мне нужно, чтобы разработчики находили продукты по их идентификаторам и разрешали шифрование Microsoft. Затем заменили скрытый продукт покупкой продукта,Закрыт2 месяца назад
- $100
1. Цель проекта: Разработка телеграм-бота, который будет генерировать картинки с использованием сервиса Midjourney и предоставлять оплату через CloudPayments. (образец @midjourney_i_bot, данный бот образец, меню и оплата будет оличаться, но для образца пойдет) ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $850
Нужна разработка альфа-версии веб-сервиса, работающего на пайплайне из Stable Diffusion. Что требуется? 1. Реализовать готовый пайплайн из Automatic1111 на Python 2. Посадить на сервер и облачные вычисления 3. Создать простейший front-end (может ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 месяца назад