Простой код на С, срочно, ТЗ на английском. Приоритет жителямУкраины.

?Нужно написать 8 заданий на языке С.

Если сработаемся - далее еще 10 таких же лабораторок с усложнением заданий (примерно 5-8 заданий на одну лаборатоку).

ТЗ на английском.

Пример одного задания:

Create a function that displays the number entered as a parameter. The function has to be able to display all possible values within an int type variable.

Allowed functions : write

Here’s how it should be prototyped :



void func_07 (int nb);

For example:

func_07 (22) displays "22".

! Нельзя использовать ChatGPT и решения из интернета!

Если не пишите код на С, лучше сразу не предлагайте Ваши услуги !!!

Код должен содержать комментарии с краткими объяснениями.

Функция int main(void) не обязательна (где она не требуется), но подразувается, что код компилировался и работает.

Заранее спасибо за Ваши предложения.

PS Прошу указать цену за одну лабораторку , т.е. 5-8 задач.

PPS Без предоплаты, гарантийный платеж возможен.

Общение только в Telegram, мне здесь неудобно.

Срочность, поскольку дедлайн.