Декомпилировать проект и собрать обратно на С#

Собственно, есть проект в котором нужно декомпилировать 2 dll, внести туда пару правок и собрать обратно.

IlSpy и dotpeek не справились, либо у меня руки кривые.

Потому как при сборке в visual studio, проект собирается, но выдает много ошибок при запуске exe, конфликт библиотек и тд