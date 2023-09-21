Декомпилировать проект и собрать обратно на С#

Требуется реализовать программу на языке C++/Python на Linux для передачи данных из pcap файлов в USB порт. Сейчас имеется USB камера и собранное SDK без исходников для управления камерой. И после включения камеры в USB ...
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Собственно, есть проект в котором нужно декомпилировать 2 dll, внести туда пару правок и собрать обратно.
IlSpy и dotpeek не справились, либо у меня руки кривые.
Потому как при сборке в visual studio, проект собирается, но выдает много ошибок при запуске exe, конфликт библиотек и тд
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