Написать telegram bot

Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.
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Оплата после полного написания
Мне нужно создать канал в телеграм в котором монтажники скидывают фото отчетов по работе, но видят эти отчеты только администраторы. А монтажники между собой отчеты не видят
При отправлении отчета у монтажника запрашивает:
1. Фото сделанной работы
2. Выбирает кто работал себя и напарника
3. Дату
4. Указывает номер авто
5. километраж машины
6. Пробег на котором заправился и фото
Как только монтажник скинул отчет о работе в таблице эксель у него поставился рабочий день автоматом
По машинам
- Километра (пробег) тоже вноситься в эксель в нужную машину,
- если внесенный километраж меньше последнего выдает ошибку
- с таблицы берет данные о том когда требуются произвести ТО и напоминает если по километражу пришло время делать ТО, это напоминание видит этот монтажник и все администраторы
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