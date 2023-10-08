Написать telegram bot

Прикладное ПОЗавершен5 заявок92 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оплата после полного написания

Мне нужно создать канал в телеграм в   котором  монтажники скидывают фото отчетов по работе, но видят эти отчеты  только администраторы. А монтажники между собой отчеты не видят

При отправлении отчета у монтажника запрашивает:

1. Фото сделанной работы

2. Выбирает кто работал себя и напарника

3. Дату

4. Указывает номер авто

5.  километраж машины

6. Пробег на котором заправился и фото

Как только монтажник скинул отчет о работе в таблице эксель у него поставился рабочий день автоматом

По машинам

- Километра (пробег) тоже вноситься в эксель в нужную машину,

- если внесенный километраж меньше последнего выдает ошибку

- с таблицы берет данные о том когда требуются произвести ТО и напоминает если по километражу пришло время делать ТО, это напоминание видит этот монтажник и все администраторы

3 месяца назад
Evgeniy8555
Евгений 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
mark_freelance
Маркиян 
24 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
3 месяца назад
$100
4 дня
UAH
Все ок! Рекомендую
качественное тз и ответственный заказчик, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Требуется программист c++

    Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    20 дней назад

  • Покупка в магазине Microsoft

    Мне нужно, чтобы разработчики находили продукты по их идентификаторам и разрешали шифрование Microsoft. Затем заменили скрытый продукт покупкой продукта,

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создание телеграмм бота

    $100

    1. Цель проекта: Разработка телеграм-бота, который будет генерировать картинки с использованием сервиса Midjourney и предоставлять оплату через CloudPayments. (образец @midjourney_i_bot, данный бот образец, меню и оплата будет оличаться, но для образца пойдет) ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка веб-сервиса (на основе Stable Diffusion)

    $850

    Нужна разработка альфа-версии веб-сервиса, работающего на пайплайне из Stable Diffusion. Что требуется? 1. Реализовать готовый пайплайн из Automatic1111 на Python 2. Посадить на сервер и облачные вычисления 3. Создать простейший front-end (может ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нужно сделать плагин для Intellij.

    $100

    1,Существует плагин для обнаружения запаха с открытым исходным кодом(https://github.com/JetBrains-Research/PyNose). 2, Нужно что бы созданый плагин взаемодействовал с плагином PyNose (PyNose - находит запах. Новый плагин предлагал рефакторизацию) 3, Запахи которые нужно рефакторизировать (Assertion ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Ищу программиста который сможет спарсить с google search console

    ищу программиста который сможет спарсить с google search console больше чем 1000 строк через API или другим каким-то способом. есть 4000 строчек страниц которые отдают 404 код и также 79000 страниц которые не в индексе ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Менеджер переноса файлов

    Требуется менеджер переноса больших файлов, подробности ниже по ссылке на ютуб. Посмотрите, пожалуйста. Под видео есть текст с описанием и ссылкой на похожий менеджер, который можно взять за основу. Если готовы взяться, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка отчета IIKO Front (Razor Template , C#)

    $80

    Отчет DailyTipOut должен за  текущий день рассчитать: входные настраиваемые  параметры:   Перечень  продуктовых категорий ( Food, Alco)   Перечень надбавок и типов оплаты которые  подлежат распределению   перечень ролей пользователей которые ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад