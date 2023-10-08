Написать telegram bot

Оплата после полного написания

Мне нужно создать канал в телеграм в котором монтажники скидывают фото отчетов по работе, но видят эти отчеты только администраторы. А монтажники между собой отчеты не видят

При отправлении отчета у монтажника запрашивает:

1. Фото сделанной работы

2. Выбирает кто работал себя и напарника

3. Дату

4. Указывает номер авто

5. километраж машины

6. Пробег на котором заправился и фото

Как только монтажник скинул отчет о работе в таблице эксель у него поставился рабочий день автоматом

По машинам

- Километра (пробег) тоже вноситься в эксель в нужную машину,

- если внесенный километраж меньше последнего выдает ошибку

- с таблицы берет данные о том когда требуются произвести ТО и напоминает если по километражу пришло время делать ТО, это напоминание видит этот монтажник и все администраторы