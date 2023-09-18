ищу программиста который сможет спарсить с google search console больше чем 1000 строк через API или другим каким-то способом.

есть 4000 строчек страниц которые отдают 404 код и также 79000 страниц которые не в индексе но отображаются google search console

Может через Google Data Studio:

https://www.youtube.com/watch?v=iRh8VVMdx2g

google api:

https://developers.google.com/search/blog/2022/01/url-inspection-api#usage-limits

или через эту добавку к гугльщиц:

https://www.youtube.com/watch?v=GUCdexX9c-A