Cyno One

Вас приветствует студия разработки CYNO.ONE

О нас:

Наша команда состоит из высококвалифицированных профессионалов с глубокими знаниями и богатым опытом в различных областях IТ-индустрии.

Наши разработчики Middle/Senior имеют опыт работы не менее 2 лет и применяют нетрадиционные подходы к работе.

Мы сотрудничаем и работаем в команде, что позволяет нам достигать лучших результатов в сжатые сроки и эффективно решать задачи любой сложности.

Мы готовы предоставить свои услуги и помочь вам создать уникальный продукт, который выделится на фоне конкурентов и будет отвечать всем вашим требованиям.

Разработка:

- Web-сервера (api, websocket);

- Телеграм ботов;

- Парсеры/ботов для сайтов;

- IOS/Android приложения;

- Нативных приложений;

- Web2/Web3-приложений;

- Web3 сервисы;

- Смарт-контракты;

- Дизайн;

- Консультация по блокчейн-технологии;

- Помощь в создании lightpaper / whitepaper;

- Составление ТЗ.

Наши навыки:

* Стеки бэкенд

NestJS / express / fastify / Mongoose / Sequelize / Puppeteer / Telegraf / GrammY / Prisma / GraphQL / IORedis

* Стеки frontend

React / NextJS / Vue / NuxtJS / Electron / Angular / Canvajs

* Стеки DevOps

Docker / Jenkins / PM2 / Kubernetes

* Стеки Web3

Solidity / Rust / Ethers / web3JS / OpenZeppelin /

* Сети (BSC / Polygon / ETH / TON / SOL / Chainlink)

Мы готовы поделиться нашими знаниями и рассказать о всех подводных камнях, с которыми вы можете столкнуться в процессе разработки на блокчейн. Мы также предложим варианты по развитию вашего проекта и дадим ценные рекомендации для его улучшения.

С уважением, CYNO.ONE.



Portfolio → https://portfolio.cyno.one/