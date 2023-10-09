Вас приветствует студия разработки CYNO.ONE
О нас:
Наша команда состоит из высококвалифицированных профессионалов с глубокими знаниями и богатым опытом в различных областях IТ-индустрии.
Наши разработчики Middle/Senior имеют опыт работы не менее 2 лет и применяют нетрадиционные подходы к работе.
Мы сотрудничаем и работаем в команде, что позволяет нам достигать лучших результатов в сжатые сроки и эффективно решать задачи любой сложности.
Мы готовы предоставить свои услуги и помочь вам создать уникальный продукт, который выделится на фоне конкурентов и будет отвечать всем вашим требованиям.
Разработка:
- Web-сервера (api, websocket);
- Телеграм ботов;
- Парсеры/ботов для сайтов;
- IOS/Android приложения;
- Нативных приложений;
- Web2/Web3-приложений;
- Web3 сервисы;
- Смарт-контракты;
- Дизайн;
- Консультация по блокчейн-технологии;
- Помощь в создании lightpaper / whitepaper;
- Составление ТЗ.
Наши навыки:
* Стеки бэкенд
NestJS / express / fastify / Mongoose / Sequelize / Puppeteer / Telegraf / GrammY / Prisma / GraphQL / IORedis
* Стеки frontend
React / NextJS / Vue / NuxtJS / Electron / Angular / Canvajs
* Стеки DevOps
Docker / Jenkins / PM2 / Kubernetes
* Стеки Web3
Solidity / Rust / Ethers / web3JS / OpenZeppelin /
* Сети (BSC / Polygon / ETH / TON / SOL / Chainlink)
Мы готовы поделиться нашими знаниями и рассказать о всех подводных камнях, с которыми вы можете столкнуться в процессе разработки на блокчейн. Мы также предложим варианты по развитию вашего проекта и дадим ценные рекомендации для его улучшения.
С уважением, CYNO.ONE.
Portfolio → https://portfolio.cyno.one/
Портфолио
- NFT, НФТ Промо1 просмотр
- ETH Solidity разработканет просмотров
- Telegram, TON разработка2 просмотра
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- Фронтенд разработка1 просмотр
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