Бот кликер

$150
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок50 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать бот кликер для p2p площадки который будет забирать доступные заявки. Исключительно на c++

3 месяца назад
guest_1694543804747
Грузия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад