Интеграция FB мессенджера с существующим веб-чатом

В рамках проекта разработчик должен интегрировать FB мессенджер с существующим веб чатом (на тестовой страницы FB). Сообщение, полученное на странице Facebook, должен отправить на Socket.io . После этого упомянутая транзакция будет размещена нами в соответствующем внутреннем Queue и передана доступному оператору.

Также в рамках проекта подрядчик должен создать техническую документацию и руководство по добавлению нового клиента/страницы Facebook.

Технологии, используемые в существующим веб-чате:

Front - Vue.js

Чат - Socet.IO

API-сервисы

Сервер расположен в облаке.

Рабочим языком проекта будет английский.