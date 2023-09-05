Сделать бот для автоставок в бк

Видеокамера направлена на лист, на котором несколько предметов не пересекающихся.Прогрпмма выделяет предметы квадратами, определяет их название и печатает на экране, то что видит.Образцы предметов хранятся в базе данных Программу распознавания предметов и связь ее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно чтоб из тг канала бот брал игформацию и ставил по ней в конторе. Подробнее в лс
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $10
Нужен скрипт на игру Trove для автопокупки предметов с маркета по цене которой я укажу, нужно что бы он писал имя предмета и если цена которую в указал сходится или ниже той цены которую я ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $80
Возможность выбирать в фильтрах параметры. Формирование в экселе ответаПрикладное ПО1 исполнительЗавершен3 месяца назад
есть готовое приложение написанное на QT6. Нужна помощь в сборке под мак осПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
у нас є готовий проєкт (веб-сайт), по ньому потрібно написати технічне завдання. Технічне завдання повинне бути максимально прописане та відповідати останнім стандартам та специфікаціям на створення технічного завдання. Доступи до ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $200
Требуется написать программу, которая будет автоматически делать ставки в букмекерской конторе по заданным настройкам. Программа должна сканировать линию конторы, искать нужные коэффициенты, делать ставки, отслеживать когда они сыграют и вести статистику.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Приветствую. Иногда мой сын проходит отборы на разные курсы. И по некоторым задачам нужна помощь. Прямо сейчас тоже нужна помощь. Ищу человека, у которого есть опыт в олимпиадном программировании.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется написать парсер для Социальных сетей. Задача: по REST API парсер получает ссылку на страницу / ID пользователя / группы и возвращает структурированную спарсенную информацию в ответе в виде JSON. Парсер должен работать ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется человек, который настроит выгрузку с сайта архивов(yymmdd) ежедневная выгрузка, недельная, месячная. В данных архивах лежат текстовые файлы, так же скрипт должен их обрабатывать, находить 12 цифр в ряд и добавлять цифру впереди ряда. После ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 месяца назад