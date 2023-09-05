Сделать бот для автоставок в бк

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Нужно чтоб из тг канала бот брал игформацию и ставил по ней в конторе. Подробнее в лс

4 месяца назад
guest_1693856621293
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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