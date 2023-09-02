Нужен скрипт на игру Trove для автопокупки по цене которую я укажу

Нужен скрипт на игру Trove для автопокупки предметов с маркета по цене которой я укажу, нужно что бы он писал имя предмета и если цена которую в указал сходится или ниже той цены которую я указал, он должен купить, нужен без обновлений и количество предметов без лимитов