Выгрузка файлов

Требуется человек, который настроит выгрузку с сайта архивов(yymmdd) ежедневная выгрузка, недельная, месячная. В данных архивах лежат текстовые файлы, так же скрипт должен их обрабатывать, находить 12 цифр в ряд и добавлять цифру впереди ряда. После этого выгружать в другую папку на компьютере, обрабатывать в зип архив и грузиться в подпапки. После этого автоматически все зип файлы грузить на гугл диск - и постить в телеграмм новость, о том, что архив ежедневный/недельный/месячный был залит.