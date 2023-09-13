Расширение возможностей телеграмм бота. 1404

$80
Прикладное ПОЗавершен6 заявок91 просмотр
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Возможность выбирать в фильтрах параметры. Формирование в экселе ответа

4 месяца назад
sinoriks_s
Сергей 
36 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
goldbranch
Богдан 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
$80
1 день
UAHUSDT
Как обычно - всё замечательно!!! Спасибо!
Большое спасибо за теплые слова! Я всегда рад, когда мои клиенты остаются довольны результатом моей работы. Буду рад помочь вам в будущем!
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