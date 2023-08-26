Разработчик парсера для социальных сетей

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок54 просмотра
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Требуется написать парсер для Социальных сетей.

Задача: по REST API парсер получает ссылку на страницу / ID пользователя / группы и возвращает структурированную спарсенную информацию в ответе в виде JSON.

Парсер должен работать в виде docker-контейнера.

Данные для парсинга пользовательского профиля:

- Информация

- Общие сведения

- Работа и образование

- Места проживания

- Контактная и основная информация

- Семья и отношения

- Информация о пользователе

- События в жизни

- Друзья (ссылка / ID)

- Подписчики

- Подписки

- Фото

- Фото профиля

- Дополнительная информация

- Географические объекты

- Мероприятия

- Фильмы

- Книги

- Телепередачи

- Спорт

- Музыка

- Отметки "Нравится" - последние 100

- Последние 100 постов со стены пользователя

Данные для парсинга групп / страниц:

- Информация о группе

- Последние упоминания

- Список подписчиков (ссылка / ID)

- Отметки "нравится" (ссылка / ID)

- Последние 100 постов со стены

Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость.

4 месяца назад
guest_1693476079999
Украина
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад