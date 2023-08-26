Разработчик парсера для социальных сетей

Требуется человек, который настроит выгрузку с сайта архивов(yymmdd) ежедневная выгрузка, недельная, месячная. В данных архивах лежат текстовые файлы, так же скрипт должен их обрабатывать, находить 12 цифр в ряд и добавлять цифру впереди ряда. После ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать парсер для Социальных сетей.
Задача: по REST API парсер получает ссылку на страницу / ID пользователя / группы и возвращает структурированную спарсенную информацию в ответе в виде JSON.
Парсер должен работать в виде docker-контейнера.
Данные для парсинга пользовательского профиля:
- Информация
- Общие сведения
- Работа и образование
- Места проживания
- Контактная и основная информация
- Семья и отношения
- Информация о пользователе
- События в жизни
- Друзья (ссылка / ID)
- Подписчики
- Подписки
- Фото
- Фото профиля
- Дополнительная информация
- Географические объекты
- Мероприятия
- Фильмы
- Книги
- Телепередачи
- Спорт
- Музыка
- Отметки "Нравится" - последние 100
- Последние 100 постов со стены пользователя
Данные для парсинга групп / страниц:
- Информация о группе
- Последние упоминания
- Список подписчиков (ссылка / ID)
- Отметки "нравится" (ссылка / ID)
- Последние 100 постов со стены
Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость.
- Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Написать программу или скрипт под Win для работы с архивами bin. Программа должна уметь распаковывать bin архив на разделы, и упаковывать в исходный bin после редактирования нужного файла. Разработчикам сайтов, и прочего, не имеющего отношения ...Закрыт3 месяца назад
- $1000
Существует база изображений рукописных надписей на полях книг, сделанных рукой Коперника и другими людьми. Нужно написать нейрость для уверенного распознавания латинского рукописного текста и вероятностной оценки принадежности его руке Коперника, а также подробно описать работу ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нам нужен специалист который может снимать данные (тысячи контактов) с разных сайтов которые требуют аутентификации и которые блокируют такие попытки. Очень срочно. Спасибо!Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 месяца назад
? Ищем специалиста с опытом работы в CRM Pipedrive! Приветствую! У нас есть небольшой проект в сфере наставничества для предпринимателей и нужна помощь в базовой настройке CRM-системы Pipedrive. ?Вводные ...Закрыт3 месяца назад
Все информацию подробно дам в тг, сюда файты к сожалению не могу закинуть, сайт почему-то не пропускает...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $500
Необходимо сделать C# программу для получения и загрузки музыки с профиля VKПрикладное ПОнет заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо 1. подготовить ТЗ на разработку скриптов для: ArcGis ArcMap Geosoft Oasis montaj Micromine/Mineframe AutoCad Surfer Statictica Разработать скрипты для этого софта.Закрыт3 месяца назад