Парсинг открытых групп VK

Необходимо реализовать прототип сбора данных из открытых групп ВК, включая:

- текстовый контент сообщений в группе/в обсуждениях

- метаинфо о посте (timestamp написания)

- кол-во реакций, репостов



Грузить можно все группы для дальнейшего анализа, либо фильтровать их по ключевым словам/тематикам.



Требования к системе:

- Нагрузка >50 запросов/сек

- Горизонтальная масштабируемость (по железу/прокси)

- Сохранение результатов в NoSQL БД (обсуждаемо, можем перенести во 2 этап и далее)

- Асинхронность запросов в ситуации если возможны задержки ответов от VK API

- Базовый мониторинг запросов: кол-ва + статусы во времени



Цены и сроки - обсуждаемы. Работу организуем по этапам, в привязке к получившимся результатам. Этапы более точно формализуем.



При отклике просьба указать релевантный опыт, коротко бэкграунд (если не заполнен в профиле). Для задачи нужен разработчик уровня middle+