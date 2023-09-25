Добавление функции в телеграмм бот

$80
Прикладное ПОЗавершен4 заявки120 просмотров
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Добавление одной кнопки

4 месяца назад
sinoriks_s
Сергей 
36 летУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
goldbranch
Богдан 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
$80
2 дня
UAHUSDT
С У П Е Р !!! Спасибо большое!
Большое спасибо за отзыв! Я очень рад, что моя работа оказалась для вас полезной и удовлетворила все ваши требования. Буду рад сотрудничать с вами в будущем и помочь в решении любых задач. Спасибо за доверие и приятное сотрудничество!