Разработать конвертер ПК .dff файлов в формат мобильной версии

Техническое задание на разработку конвертера .dff файлов для GTA San Andreas



1. Назначение и область применения

- Разработка консольного приложения под Windows/Linux, конвертирующего .dff файлы из ПК-версии GTA San Andreas в формат мобильной версии.



2. Исходные данные

- Формат .dff — стандартное хранилище 3D-моделей для игр на движке RenderWare 3.x.

- Документация и детальное описание формата доступны по https://gtamodding.ru/wiki/DFF



3. Функциональные требования

- Автоматический поиск .dff файлов в директории запуска приложения.

- Конвертация найденных .dff файлов в формат мобильной версии GTA San Andreas.

- Сохранение результатов конвертации в папку "Converted_for_MobileGTA" в текущей директории.



4. Требования к интерфейсу

- Консольное приложение.

- Вывод статуса конвертации в консоль (например: "Конвертация файла [имя файла]... Готово").



Дополнительная информация

Разработчику следует изучить спецификацию формата .dff и различия его реализации в ПК и мобильной версии GTA San Andreas для корректной конвертации и совместимости с мобильной версией. В качестве материалов для изучения будут предоставлены .dff файлы разных размеров, представляющие собой одни и те же модели в различных форматах (ПК и мобильная версия).