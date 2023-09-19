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Разработать конвертер ПК .dff файлов в формат мобильной версии
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Техническое задание на разработку конвертера .dff файлов для GTA San Andreas
1. Назначение и область применения
- Разработка консольного приложения под Windows/Linux, конвертирующего .dff файлы из ПК-версии GTA San Andreas в формат мобильной версии.
2. Исходные данные
- Формат .dff — стандартное хранилище 3D-моделей для игр на движке RenderWare 3.x.
- Документация и детальное описание формата доступны по https://gtamodding.ru/wiki/DFF
3. Функциональные требования
- Автоматический поиск .dff файлов в директории запуска приложения.
- Конвертация найденных .dff файлов в формат мобильной версии GTA San Andreas.
- Сохранение результатов конвертации в папку "Converted_for_MobileGTA" в текущей директории.
4. Требования к интерфейсу
- Консольное приложение.
- Вывод статуса конвертации в консоль (например: "Конвертация файла [имя файла]... Готово").
Дополнительная информация
Разработчику следует изучить спецификацию формата .dff и различия его реализации в ПК и мобильной версии GTA San Andreas для корректной конвертации и совместимости с мобильной версией. В качестве материалов для изучения будут предоставлены .dff файлы разных размеров, представляющие собой одни и те же модели в различных форматах (ПК и мобильная версия).
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