Программное обеспечение

$500
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки27 просмотров
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Разработка программного обеспечения с искусственным интеллектом. На данный момент база, с последующей доработкой. Направление: солнечная энергетика.

3 месяца назад
guest_1694428044482
Россия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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