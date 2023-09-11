Программное обеспечение

Есть 2 парсера под два сайта (cs.money, tradit.gg), они делают 4 базы данных в csv формате. Парсеры написаны на пайтоне и запускаються с рабочего стола windows. Задача: Переделать базы данных. Сейчас парсеры ...
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Разработка программного обеспечения с искусственным интеллектом. На данный момент база, с последующей доработкой. Направление: солнечная энергетика.
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