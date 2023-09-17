Разработка отчета IIKO Front (Razor Template , C#)

$80
Прикладное ПОЗакрытнет заявок28 просмотров
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Отчет DailyTipOut должен за  текущий день рассчитать:

входные настраиваемые  параметры:


  Перечень  продуктовых категорий ( Food, Alco)

  Перечень надбавок и типов оплаты которые  подлежат распределению

  перечень ролей пользователей которые участвуют в распределении ( Waiter, Bartender, Bar back, Food Runner, Busser)

  Перечень отделений участвующих в расчете (Floor, Main Bar)

  % распределения 


что должен считать отчет на первом этапе:

 1 рассчитать общую сумму продаж  по продуктовым категориям Alco  и  Food  по каждому  отделению ( то есть заказы закрытые на столах этого отделения).     ?


 2 рассчитать общую сумму  ( размер пула)  безналичных чаевых и надбавок  Gratuity     по каждому отделению  (аналогично) и официанту по его заказам

 3 рассчитать количество людей работающих в  вышеуказанных  ролях на в каждом отедлении (  количество отработанных часов в день > 0)  чтобы понять на сколько  делить

4  рассчитать tip out (распределение чаевых  по каждому  отделению)  для роли  по правилам ( будут предоставлены)

5  рассчитать количество чаевых каждому человеку на смене

 

сделать отчет    TipsDistributiuon на фронте за  настраиваемый период (по умолчанию неделя)  который показывает по каждому сотруднику его часть чаевых за  каждый отчетный  день и в целом за период

3 месяца назад
maximemm
Максим 
46 летСША
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад