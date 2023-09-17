Разработка отчета IIKO Front (Razor Template , C#)

Отчет DailyTipOut должен за текущий день рассчитать:

входные настраиваемые параметры:





Перечень продуктовых категорий ( Food, Alco)

Перечень надбавок и типов оплаты которые подлежат распределению

перечень ролей пользователей которые участвуют в распределении ( Waiter, Bartender, Bar back, Food Runner, Busser)

Перечень отделений участвующих в расчете (Floor, Main Bar)

% распределения





что должен считать отчет на первом этапе:

1 рассчитать общую сумму продаж по продуктовым категориям Alco и Food по каждому отделению ( то есть заказы закрытые на столах этого отделения). ?



2 рассчитать общую сумму ( размер пула) безналичных чаевых и надбавок Gratuity по каждому отделению (аналогично) и официанту по его заказам

3 рассчитать количество людей работающих в вышеуказанных ролях на в каждом отедлении ( количество отработанных часов в день > 0) чтобы понять на сколько делить

4 рассчитать tip out (распределение чаевых по каждому отделению) для роли по правилам ( будут предоставлены)

5 рассчитать количество чаевых каждому человеку на смене

сделать отчет TipsDistributiuon на фронте за настраиваемый период (по умолчанию неделя) который показывает по каждому сотруднику его часть чаевых за каждый отчетный день и в целом за период