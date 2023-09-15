Программист для создания эмуляции для фейсбука

Видео загрузил как должен работать бот. https://youtu.be/lp94iS7NO9c Кратко в письменном виде как должен работать бот: 1. Посев: Ходит бот по большим кружкам и нажимает букву E, затем появляются 9 маленьких кружков по которым ...
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