Нужно сделать плагин для Intellij.

Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1,Существует плагин для обнаружения запаха с открытым исходным кодом(https://github.com/JetBrains-Research/PyNose).
2, Нужно что бы созданый плагин взаемодействовал с плагином PyNose (PyNose - находит запах. Новый плагин предлагал рефакторизацию)
3, Запахи которые нужно рефакторизировать (Assertion Roulette,Conditional Test Logic,Lack of Cohesion of Test Cases,Magic Number Test,Obscure In-Line Setup)
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