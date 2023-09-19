Требуется программист c++

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.

2 месяца назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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