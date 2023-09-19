ищу программиста который сможет спарсить с google search console больше чем 1000 строк через API или другим каким-то способом. есть 4000 строчек страниц которые отдают 404 код и также 79000 страниц которые не в индексе ...
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Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.
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