Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Портфолио
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- Лабораторная работа OpenGL31 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 месяца назад
Работа выполнена в сжатые сроки, четко по ТЗ. Исполнитель профессионал своего дела, оказывает помощь с вопросами и доработками. Только положительные впечатления. Будем еще сотрудничать
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все на высшем уровне. Однозначно, рекомендую. Буду рад сотрудничеству в будущем
$10
9 баллов
год назад
Хороший исполнитель, справился со сложным проектом
Ответный отзыв
Все отлично! Проект был интересным. Сотрудничеством доволен
$25
10 баллов
год назад
Быстрое и профессиональное выполнение заказа. Ответил на вопросы, подсказал, как работает программа. Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично! Четкая постановка задачи и быстрое принятие работы. Сотрудничеством доволен. Рекомендую Сергея как отличного заказчика
$60
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель! Требуемый функционал реализован всего за сутки и недорого. Большое спасибо за качественную работу! P.S. Несколько дней спустя впечатлен еще больше. Артем использует вещи, о существовании которых в прикладных библиотеках я даже не догадывался, хотя в свое время сам был неплохим программистом. В итоге программа работает на порядки быстрее, чем это было бы при моем традиционном подходе. Очень рекомендую как грамотного специалиста, который идет в ногу со временем.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Рафаэлем очень доволен! Четкое ТЗ, на все возникающие вопросы быстрые ответы, моментальное принятие работы. Однозначно, рекомендую Рафаэля как превосходного заказчика! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
$55
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена быстро и по заданному ТЗ. Коммуникация на высшем уровне, быстрые ответы и развёрнутые объяснения.
Ответный отзыв
Все отлично. Задача поставлена четко и понятно, работа была принята довольно быстро. Рекомендую к сотрудничеству