Отличный исполнитель! Требуемый функционал реализован всего за сутки и недорого. Большое спасибо за качественную работу! P.S. Несколько дней спустя впечатлен еще больше. Артем использует вещи, о существовании которых в прикладных библиотеках я даже не догадывался, хотя в свое время сам был неплохим программистом. В итоге программа работает на порядки быстрее, чем это было бы при моем традиционном подходе. Очень рекомендую как грамотного специалиста, который идет в ногу со временем.