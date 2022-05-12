novasoft31337

Артём novasoft31337

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Быстро, дешево, качественно! Заказчик выбирает любые 2 пункта

Занимаюсь разработкой прикладного ПО на языках C#, C++, Java для ОС Windows, Linux

LinuxJava
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Avenger12
21 годРоссия
год в сервисе
Был
5 дней назад
$30
10 баллов
4 месяца назад
Разработка программы на C++
Работа выполнена в сжатые сроки, четко по ТЗ. Исполнитель профессионал своего дела, оказывает помощь с вопросами и доработками. Только положительные впечатления. Будем еще сотрудничать
Отличный заказчик. Все на высшем уровне. Однозначно, рекомендую. Буду рад сотрудничеству в будущем
Ответный отзыв
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
9 баллов
год назад
Приложение для фотостойки
Хороший исполнитель, справился со сложным проектом
Все отлично! Проект был интересным. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
softi-biz
Сергей 
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$25
10 баллов
год назад
Десктоп приложение C#
Быстрое и профессиональное выполнение заказа. Ответил на вопросы, подсказал, как работает программа. Спасибо!
Все отлично! Четкая постановка задачи и быстрое принятие работы. Сотрудничеством доволен. Рекомендую Сергея как отличного заказчика
Ответный отзыв
Raffail
49 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
$60
10 баллов
2 года назад
Унифицировать картинки
Отличный исполнитель! Требуемый функционал реализован всего за сутки и недорого. Большое спасибо за качественную работу! P.S. Несколько дней спустя впечатлен еще больше. Артем использует вещи, о существовании которых в прикладных библиотеках я даже не догадывался, хотя в свое время сам был неплохим программистом. В итоге программа работает на порядки быстрее, чем это было бы при моем традиционном подходе. Очень рекомендую как грамотного специалиста, который идет в ногу со временем.
Сотрудничеством с Рафаэлем очень доволен! Четкое ТЗ, на все возникающие вопросы быстрые ответы, моментальное принятие работы. Однозначно, рекомендую Рафаэля как превосходного заказчика! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Ответный отзыв
guest_16519288535703
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
2 года назад
Разработка wpf приложения
Работа выполнена быстро и по заданному ТЗ. Коммуникация на высшем уровне, быстрые ответы и развёрнутые объяснения.
Все отлично. Задача поставлена четко и понятно, работа была принята довольно быстро. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв