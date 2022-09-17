Требуется разработать способы обхода блокировок Тик Ток для проведения прямых эфиров с казино и привлечения аудитории из других стран. Необходимо обеспечить стабильный доступ к эфирами из Европы с таргетингом на Казахстан, Молдавию и Украину.
Десктоп приложение C#
Нужно сделать десктопное приложение под windows с функциональностью:
1) по нажатию на кнопку (через диалог выбора файлов) дать пользователю возможность выбрать с диска bmp-файл (оттенки серого);
2) прочитать яркость пикселей bmp-файл в двумерный массив. Т.е. на выходе нужна прямоугольная матрица целых чисел.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Команда MoonX ищет iOS разработчика с опытом от 3 лет для работы над мобильным приложением в области ментального здоровья и астрологии. Требуются навыки Swift, Objective C и C++. Предлагаем интересные проекты, возможность удаленной работы и гибкий график. Присоединяйтесь к нашему амбициозному стартапу!Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка мобильного приложения для Android, позволяющего играть в дурака, буру, тысячу и другие карточные игры с людьми по сети. Обеспечьте многопользовательский режим и стабильное соединение.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется подключить платежную систему Paybox в мобильное приложение для платформ Android и iOS. Файлы для работы будут предоставлены по переписке. Необходимо обеспечить стабильную интеграцию и функциональность платежей.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо завершить незаконченный проект мобильного приложения на платформе Android, разработанного с использованием Unity. Ожидается доработка существующего кода и функциональности приложения.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в настройке App Metrica для мобильного приложения Lendsbay с целью отслеживания установок, полученных от лидогенератора Leads. Интеграция должна быть выполнена для платформ iOS и Android. Потребуется сотрудничество с фронтэнд и бэкэнд разработчиками для успешного выполнения задачи.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в настройке App Metrica для мобильного приложения Lendsbay на iOS и Android. Необходимо интегрировать систему с лидогенератором Leads, чтобы отслеживать установки приложения. Специалист должен иметь опыт работы с App Metrica и, возможно, Google Analytics. У команды имеются фронтэнд и бэкэнд разработчики для оказания поддержки.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо заменить карту Google в мобильном приложении на ReactNative на Яндекс, 2ГИС или другую альтернативу. Также требуется создать билд для Android и iOS. Ожидается работа с API выбранной карты и адаптация интерфейса для новых данных.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработать легкое мобильное приложение на Python с использованием Kivy. Ожидается создание пользовательского интерфейса и реализация базового функционала для различных платформ.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад