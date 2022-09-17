Требуется помощь в настройке App Metrica для мобильного приложения Lendsbay на iOS и Android. Необходимо интегрировать систему с лидогенератором Leads, чтобы отслеживать установки приложения. Специалист должен иметь опыт работы с App Metrica и, возможно, Google Analytics. У команды имеются фронтэнд и бэкэнд разработчики для оказания поддержки.