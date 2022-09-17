Десктоп приложение C#

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Завершен4 заявки326 просмотров

Нужно сделать десктопное приложение под windows с функциональностью:

1) по нажатию на кнопку (через диалог выбора файлов) дать пользователю возможность выбрать с диска bmp-файл (оттенки серого);

2) прочитать яркость пикселей bmp-файл в двумерный массив. Т.е. на выходе нужна прямоугольная матрица целых чисел.

3 года назад
softi-biz
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

novasoft31337
Артём 
41 год
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Быстрое и профессиональное выполнение заказа. Ответил на вопросы, подсказал, как работает программа. Спасибо!
Все отлично! Четкая постановка задачи и быстрое принятие работы. Сотрудничеством доволен. Рекомендую Сергея как отличного заказчика

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Наталия
 
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3 года назад
novasoft31337
Артём 
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