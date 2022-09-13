Создание мобильного приложения

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Закрыт4 заявки368 просмотров

Сделать игру на андроид, чтобы можно было играть в дурака, буру, тысячу другие игры с людьми по сети

Android
3 года назад
guest_1663182566399
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