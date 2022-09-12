Требуется разработка мобильного приложения на React Native в спортивной тематике. Приложение должно содержать вменяемый контент и функционал для прохождения модерации в AppStore. Используйте React Navigation и Native stack navigator. Версия только для iOS, вебвью не допускается. Обратите внимание на стоимость проекта.