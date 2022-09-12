Требуется разработать PWA приложение, включающее тест с результатами, сбор емейл адресов с выгрузкой в сервис рассылок и размещение баннеров. На втором этапе добавить пуш уведомления с аффирмациями, медитации, интеграцию с Геткурс и возможность анонсирования новых материалов. Функционал приложения будет дорабатываться.
Мобильное приложение для Андроид
Приложение будет в Сканере QR кодов который работает на андроиде
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать аудио чат для мобильного приложения, где пользователи смогут регистрироваться и общаться. Ожидается описание опыта в аналогичных проектах и подход к реализации задачи.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка мобильного приложения для службы такси на платформах iOS и Android. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса и функционала для заказа такси, а также интеграция с системами оплаты.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать приложение для iOS, которое будет функционировать как веб-браузер, открытый на весь экран. Приложение должно рендерить веб-приложение https://cryptojam.net. Интерфейс разрабатывать не нужно, только обеспечить корректное отображение веб-страницы.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка мобильного приложения VPN сервиса на React Native для платформ iOS и Android, либо только для iOS. Проект должен быть основан на стандарте OpenVPN с использованием существующих ресурсов для Android. Основное внимание уделите качеству и производительности приложения.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка мобильного приложения на React Native в спортивной тематике. Приложение должно содержать вменяемый контент и функционал для прохождения модерации в AppStore. Используйте React Navigation и Native stack navigator. Версия только для iOS, вебвью не допускается. Обратите внимание на стоимость проекта.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для выгрузки и модерации гемблинг приложений в Плей Маркет. Необходимо работать с большими объемами и обеспечить долгосрочное сотрудничество. Опыт в данной области обязателен.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать мобильное приложение для iOS и Android, включающее функции чата с возможностью создания бесконечных комнат, доступных по паролю. Также необходимо создать админ-панель с широкими возможностями. Идеальный проект для опытного разработчика.Мобильные приложения12 заявокЗакрыт3 года назад