PWA приложение с тестом

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки175 просмотров

Уже есть:

  • дизайн в фигме
  • вопросы и расчеты теста
1 этап:

Нужно сделать PWA приложение, в котором можно будет пройти тест и увидеть результаты.

Осуществить сбор емейл адресов с возможностью выгрузить в сервис рассылок.

Также разместить в приложении основные баннеры со ссылками на сайт.

2 этап: 

Добавить пуш уведомления - аффирмации (возможно, чтобы пользователь выбрал - какие именно тематики аффирмаций ему актуальны).

Разместить медитации, которые можно послушать в приложении.

Интеграция с геткурс и открытием материалов в приложении.

Возможность анонсировать новые материалы, продукты, ютуб видео и пр.

И так далее, докручивать функционал приложения.

Figma
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guest_16629247436187
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