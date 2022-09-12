Уже есть:

дизайн в фигме

вопросы и расчеты теста

Нужно сделать PWA приложение, в котором можно будет пройти тест и увидеть результаты.

Осуществить сбор емейл адресов с возможностью выгрузить в сервис рассылок.

Также разместить в приложении основные баннеры со ссылками на сайт.

2 этап:

Добавить пуш уведомления - аффирмации (возможно, чтобы пользователь выбрал - какие именно тематики аффирмаций ему актуальны).

Разместить медитации, которые можно послушать в приложении.

Интеграция с геткурс и открытием материалов в приложении.

Возможность анонсировать новые материалы, продукты, ютуб видео и пр.

И так далее, докручивать функционал приложения.