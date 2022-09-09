Разработка приложения для ios

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Закрыт5 заявок537 просмотров

Приветствую. Потребуется разработать приложение под iOS устройства - iPhone и iPad. Приложение должно собой представлять веб-браузер, открытый на весь экран с рендером веб-приложения https://cryptojam.net

Разработка интерфейса не потребуется, только рендер веб-страницы.

iOS
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