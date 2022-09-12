Требуется разработка мобильного приложения для операционной системы Android, которое будет выполнять функции сканера QR-кодов. Необходим полный функционал, удобный интерфейс и стабильная работа приложения.
Доработать выгрузку считывателя VANCH VH-75
Есть считыватель (UHF RFID BLUETOOTH/USB СЧИТЫВАТЕЛЬ VANCH VH-75)
Он считывает различные данные продукции, в том числе TID.
Далее он подключается к компьютеру и через специальное приложение делает выгрузку в текстовый формат.
ПРОБЛЕМА в том, что TID в выгрузку не попадает, хотя в приложение оно передается.
Для приложения есть SDK ( https://mega.nz/folder/SF0QEY4S#J5EtDwPQtd0utGzYCh2iew).
Язык программирования Java
ЗАДАЧА: добавить в текстовую выгрузку приложения значение TID
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