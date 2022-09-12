Есть считыватель (UHF RFID BLUETOOTH/USB СЧИТЫВАТЕЛЬ VANCH VH-75)

Он считывает различные данные продукции, в том числе TID.

Далее он подключается к компьютеру и через специальное приложение делает выгрузку в текстовый формат.

ПРОБЛЕМА в том, что TID в выгрузку не попадает, хотя в приложение оно передается.

Для приложения есть SDK ( https://mega.nz/folder/SF0QEY4S#J5EtDwPQtd0utGzYCh2iew).

Язык программирования Java

ЗАДАЧА: добавить в текстовую выгрузку приложения значение TID