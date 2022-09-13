Требуется помощь в настройке App Metrica для мобильного приложения Lendsbay с целью отслеживания установок, полученных от лидогенератора Leads. Интеграция должна быть выполнена для платформ iOS и Android. Потребуется сотрудничество с фронтэнд и бэкэнд разработчиками для успешного выполнения задачи.
Доработать приложение на Android (unity)
Заявки фрилансеров
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