Доработать приложение на Android (unity)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок347 просмотров

Есть незаконченный проект на Unity , необходимо доделать.

AndroidUnity
3 года назад
guest_16630641887282
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аббос
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Богдан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад