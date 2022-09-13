Требуется разработать легкое мобильное приложение на Python с использованием Kivy. Ожидается создание пользовательского интерфейса и реализация базового функционала для различных платформ.
Замена карты в приложении ReactNative
Приложение на ReactNative. Нужно заменить карту гугл на яндекс или 2гис или какую-то еще. сделать билд Android и IOS
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- $20Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
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