Мобильное приложение для ios

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Закрыт4 заявки272 просмотра

Мы, команда MoonX, - амбициозный и быстро развивающийся стартап, занимающийся разработкой собственного лайф-стайл продукта - мобильного приложения на iOS и Android в области ментального здоровья, лунного цикла и астрологии. MoonX - лунный календарь, в котором мы подсказываем нашему пользователю когда начинать планировать, реализовывать свои дела и цели, отдыхать, восстанавливаться и снова начинать планировать и реализовывать. А луна - наш добрый друг и гид, который в этом помогает и дает силы.Мы растем и сейчас ищем опытного iOS разработчика для развития продукта и стартапа до уровня единорога.Что мы ожидаем от вас:

  • 3+ лет опыта разработки мобильных приложений
  • уровень middle+, senior
  • Swift, Objective C, C++
  • базовое знание других языков программирования
  • Zeplin, Firebase, Rest API, WebSocket
  • активный интерес к новым технологиям и желание учиться и развиваться
  • высокий уровень самоорганизации
  • стремление работать в команде и желание сделать продукт еще круче
ЕСЛИ ЭТО ВСЕ ПРО ТЕБЯ, ОЧЕНЬ ЖДЕМ ТВОЕ РЕЗЮМЕ!Плюсы от нас:
  • Молодая амбициозная команда
  • Интересная динамичная работа в продуктовом постоянно растущем стартапе
  • Большие возможности для самореализации и влияния на развитие продукта
  • Вашу/нашу работу и результат будут видеть миллионы пользователей
  • Возможность работать удаленно (для тех, кто умеет) либо в офисе в центре города
  • Гибкий график
  • Оборудование
  • ЗП с привязкой к курсу, опцион
  • Минимум бюрократии
  • Обучение за счет стартапа.
AndroidFirebaseiOSSwift
3 года назад
guest_16632513367842
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Мобильные приложения