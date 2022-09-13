Требуется разработка мобильного приложения для Android, позволяющего играть в дурака, буру, тысячу и другие карточные игры с людьми по сети. Обеспечьте многопользовательский режим и стабильное соединение.
Мобильное приложение для ios
Мы, команда MoonX, - амбициозный и быстро развивающийся стартап, занимающийся разработкой собственного лайф-стайл продукта - мобильного приложения на iOS и Android в области ментального здоровья, лунного цикла и астрологии. MoonX - лунный календарь, в котором мы подсказываем нашему пользователю когда начинать планировать, реализовывать свои дела и цели, отдыхать, восстанавливаться и снова начинать планировать и реализовывать. А луна - наш добрый друг и гид, который в этом помогает и дает силы.Мы растем и сейчас ищем опытного iOS разработчика для развития продукта и стартапа до уровня единорога.Что мы ожидаем от вас:
- 3+ лет опыта разработки мобильных приложений
- уровень middle+, senior
- Swift, Objective C, C++
- базовое знание других языков программирования
- Zeplin, Firebase, Rest API, WebSocket
- активный интерес к новым технологиям и желание учиться и развиваться
- высокий уровень самоорганизации
- стремление работать в команде и желание сделать продукт еще круче
- Молодая амбициозная команда
- Интересная динамичная работа в продуктовом постоянно растущем стартапе
- Большие возможности для самореализации и влияния на развитие продукта
- Вашу/нашу работу и результат будут видеть миллионы пользователей
- Возможность работать удаленно (для тех, кто умеет) либо в офисе в центре города
- Гибкий график
- Оборудование
- ЗП с привязкой к курсу, опцион
- Минимум бюрократии
- Обучение за счет стартапа.
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