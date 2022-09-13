Мы, команда MoonX, - амбициозный и быстро развивающийся стартап, занимающийся разработкой собственного лайф-стайл продукта - мобильного приложения на iOS и Android в области ментального здоровья, лунного цикла и астрологии. MoonX - лунный календарь, в котором мы подсказываем нашему пользователю когда начинать планировать, реализовывать свои дела и цели, отдыхать, восстанавливаться и снова начинать планировать и реализовывать. А луна - наш добрый друг и гид, который в этом помогает и дает силы.Мы растем и сейчас ищем опытного iOS разработчика для развития продукта и стартапа до уровня единорога.Что мы ожидаем от вас:



3+ лет опыта разработки мобильных приложений

уровень middle+, senior

Swift, Objective C, C++

базовое знание других языков программирования

Zeplin, Firebase, Rest API, WebSocket

активный интерес к новым технологиям и желание учиться и развиваться

высокий уровень самоорганизации

стремление работать в команде и желание сделать продукт еще круче

Молодая амбициозная команда

Интересная динамичная работа в продуктовом постоянно растущем стартапе