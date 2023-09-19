Создание телеграмм бота

1. Цель проекта:

Разработка телеграм-бота, который будет генерировать картинки с использованием сервиса Midjourney и предоставлять оплату через CloudPayments.

(образец @midjourney_i_bot, данный бот образец, меню и оплата будет оличаться, но для образца пойдет)

2. Основные функции и задачи:

Авторизация и интеграция с Midjourney.

Получение и обработка запросов пользователей.

Генерация картинок на основе данных пользователя.

Вывод результатов в чат Telegram.

Интеграция с платежной системой CloudPayments.

Прием платежей от пользователей.

3. Требования к функциональности:

3.1. Стартовое сообщение.

При первом обращении пользователя к боту он должен видеть приветственное сообщение и краткую инструкцию по использованию.

3.2. Авторизация.

Бот должен иметь возможность интеграции с аккаунтом пользователя на Midjourney.

3.3. Ввод параметров для генерации картинки.

Пользователь должен иметь возможность указать параметры для генерации картинки: размеры, цвета, стили и пр.

3.4. Генерация картинок.

С использованием Midjourney бот должен генерировать картинки на основе полученных от пользователя параметров.

3.5. Отправка результатов пользователю.

После генерации картинка отправляется пользователю в чат в Telegram.

3.6. Платежная система.

Внедрить систему CloudPayments для приема платежей от пользователей.

Предоставить пользователю возможность оплатить услугу напрямую через бота с использованием CloudPayments.

Внедрить рекуррентные платежи - автоплатежи (подписка)

Обеспечить корректное отображение статуса платежа и уведомление пользователя о его статусе.

4. Требования к дизайну и интерфейсу:

4.1. Простой и интуитивно понятный интерфейс.

4.2. Использование стандартных компонентов Telegram для создания интерфейса (кнопки, инлайн-клавиатура и пр.).

5. Технические требования:

5.1. Использование Python и библиотеки python-telegram-bot aiogram для разработки и тд. Бот должен содержать базу данных пользователя и отслеживать действия.

5.3. Обработка исключений и ошибок.

5.4. Безопасное хранение ключей и данных авторизации.

Интеграция с Midjourney и CloudPayments. Фрилансеру следует ознакомиться с документацией обоих сервисов для корректной интеграции.