Создание телеграмм бота

Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Цель проекта:
Разработка телеграм-бота, который будет генерировать картинки с использованием сервиса Midjourney и предоставлять оплату через CloudPayments.
(образец @midjourney_i_bot, данный бот образец, меню и оплата будет оличаться, но для образца пойдет)
2. Основные функции и задачи:
Авторизация и интеграция с Midjourney.
Получение и обработка запросов пользователей.
Генерация картинок на основе данных пользователя.
Вывод результатов в чат Telegram.
Интеграция с платежной системой CloudPayments.
Прием платежей от пользователей.
3. Требования к функциональности:
3.1. Стартовое сообщение.
При первом обращении пользователя к боту он должен видеть приветственное сообщение и краткую инструкцию по использованию.
3.2. Авторизация.
Бот должен иметь возможность интеграции с аккаунтом пользователя на Midjourney.
3.3. Ввод параметров для генерации картинки.
Пользователь должен иметь возможность указать параметры для генерации картинки: размеры, цвета, стили и пр.
3.4. Генерация картинок.
С использованием Midjourney бот должен генерировать картинки на основе полученных от пользователя параметров.
3.5. Отправка результатов пользователю.
После генерации картинка отправляется пользователю в чат в Telegram.
3.6. Платежная система.
Внедрить систему CloudPayments для приема платежей от пользователей.
Предоставить пользователю возможность оплатить услугу напрямую через бота с использованием CloudPayments.
Внедрить рекуррентные платежи - автоплатежи (подписка)
Обеспечить корректное отображение статуса платежа и уведомление пользователя о его статусе.
4. Требования к дизайну и интерфейсу:
4.1. Простой и интуитивно понятный интерфейс.
4.2. Использование стандартных компонентов Telegram для создания интерфейса (кнопки, инлайн-клавиатура и пр.).
5. Технические требования:
5.1. Использование Python и библиотеки python-telegram-bot aiogram для разработки и тд. Бот должен содержать базу данных пользователя и отслеживать действия.
5.3. Обработка исключений и ошибок.
5.4. Безопасное хранение ключей и данных авторизации.
Интеграция с Midjourney и CloudPayments. Фрилансеру следует ознакомиться с документацией обоих сервисов для корректной интеграции.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт20 дней назад
- $850
Нужна разработка альфа-версии веб-сервиса, работающего на пайплайне из Stable Diffusion. Что требуется? 1. Реализовать готовый пайплайн из Automatic1111 на Python 2. Посадить на сервер и облачные вычисления 3. Создать простейший front-end (может ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $100
1,Существует плагин для обнаружения запаха с открытым исходным кодом(https://github.com/JetBrains-Research/PyNose). 2, Нужно что бы созданый плагин взаемодействовал с плагином PyNose (PyNose - находит запах. Новый плагин предлагал рефакторизацию) 3, Запахи которые нужно рефакторизировать (Assertion ...Закрыт2 месяца назад
ищу программиста который сможет спарсить с google search console больше чем 1000 строк через API или другим каким-то способом. есть 4000 строчек страниц которые отдают 404 код и также 79000 страниц которые не в индексе ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется менеджер переноса больших файлов, подробности ниже по ссылке на ютуб. Посмотрите, пожалуйста. Под видео есть текст с описанием и ссылкой на похожий менеджер, который можно взять за основу. Если готовы взяться, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $80
Отчет DailyTipOut должен за текущий день рассчитать: входные настраиваемые параметры: Перечень продуктовых категорий ( Food, Alco) Перечень надбавок и типов оплаты которые подлежат распределению перечень ролей пользователей которые ...Закрыт2 месяца назад
Видео загрузил как должен работать бот. https://youtu.be/lp94iS7NO9c Кратко в письменном виде как должен работать бот: 1. Посев: Ходит бот по большим кружкам и нажимает букву E, затем появляются 9 маленьких кружков по которым ...Закрыт2 месяца назад
- $150
Краткое тз: Я ввожу название акции, выводится информация по цене, далее бот ставит стоп бай, стоп лосс, тейк профит. ЯП предлагайте) Желательно только с опытом работы с TWSЗакрыт2 месяца назад