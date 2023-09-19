Создание телеграмм бота

$100
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок38 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Цель проекта:

Разработка телеграм-бота, который будет генерировать картинки с использованием сервиса Midjourney и предоставлять оплату через CloudPayments.

(образец @midjourney_i_bot, данный бот образец, меню и оплата будет оличаться, но для образца пойдет)

2. Основные функции и задачи:

Авторизация и интеграция с Midjourney.

Получение и обработка запросов пользователей.

Генерация картинок на основе данных пользователя.

Вывод результатов в чат Telegram.

Интеграция с платежной системой CloudPayments.

Прием платежей от пользователей.

3. Требования к функциональности:

3.1. Стартовое сообщение.

При первом обращении пользователя к боту он должен видеть приветственное сообщение и краткую инструкцию по использованию.

3.2. Авторизация.

Бот должен иметь возможность интеграции с аккаунтом пользователя на Midjourney.

3.3. Ввод параметров для генерации картинки.

Пользователь должен иметь возможность указать параметры для генерации картинки: размеры, цвета, стили и пр.

3.4. Генерация картинок.

С использованием Midjourney бот должен генерировать картинки на основе полученных от пользователя параметров.

3.5. Отправка результатов пользователю.

После генерации картинка отправляется пользователю в чат в Telegram.

3.6. Платежная система.

Внедрить систему CloudPayments для приема платежей от пользователей.

Предоставить пользователю возможность оплатить услугу напрямую через бота с использованием CloudPayments.

Внедрить рекуррентные платежи - автоплатежи (подписка)

Обеспечить корректное отображение статуса платежа и уведомление пользователя о его статусе.

4. Требования к дизайну и интерфейсу:

4.1. Простой и интуитивно понятный интерфейс.

4.2. Использование стандартных компонентов Telegram для создания интерфейса (кнопки, инлайн-клавиатура и пр.).

5. Технические требования:

5.1. Использование Python и библиотеки python-telegram-bot aiogram для разработки и тд. Бот должен содержать базу данных пользователя и отслеживать действия.

5.3. Обработка исключений и ошибок.

5.4. Безопасное хранение ключей и данных авторизации.

Интеграция с Midjourney и CloudPayments. Фрилансеру следует ознакомиться с документацией обоих сервисов для корректной интеграции.

3 месяца назад
guest_1695121781684
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Требуется программист c++

    Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    20 дней назад

  • Разработка веб-сервиса (на основе Stable Diffusion)

    $850

    Нужна разработка альфа-версии веб-сервиса, работающего на пайплайне из Stable Diffusion. Что требуется? 1. Реализовать готовый пайплайн из Automatic1111 на Python 2. Посадить на сервер и облачные вычисления 3. Создать простейший front-end (может ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нужно сделать плагин для Intellij.

    $100

    1,Существует плагин для обнаружения запаха с открытым исходным кодом(https://github.com/JetBrains-Research/PyNose). 2, Нужно что бы созданый плагин взаемодействовал с плагином PyNose (PyNose - находит запах. Новый плагин предлагал рефакторизацию) 3, Запахи которые нужно рефакторизировать (Assertion ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Ищу программиста который сможет спарсить с google search console

    ищу программиста который сможет спарсить с google search console больше чем 1000 строк через API или другим каким-то способом. есть 4000 строчек страниц которые отдают 404 код и также 79000 страниц которые не в индексе ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Менеджер переноса файлов

    Требуется менеджер переноса больших файлов, подробности ниже по ссылке на ютуб. Посмотрите, пожалуйста. Под видео есть текст с описанием и ссылкой на похожий менеджер, который можно взять за основу. Если готовы взяться, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка отчета IIKO Front (Razor Template , C#)

    $80

    Отчет DailyTipOut должен за  текущий день рассчитать: входные настраиваемые  параметры:   Перечень  продуктовых категорий ( Food, Alco)   Перечень надбавок и типов оплаты которые  подлежат распределению   перечень ролей пользователей которые ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Бот на ферму для Gta5RP

    Видео загрузил как должен работать бот. https://youtu.be/lp94iS7NO9c Кратко в письменном виде как должен работать бот: 1. Посев: Ходит бот по большим кружкам и нажимает букву E, затем появляются 9 маленьких кружков по которым ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать бота для TWS interactive brokers

    $150

    Краткое тз: Я ввожу название акции, выводится информация по цене, далее бот ставит стоп бай, стоп лосс, тейк профит. ЯП предлагайте) Желательно только с опытом работы с TWS

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад