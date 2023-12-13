Разработчик ПО. C#, Python, Unity.
Специализация: программист
Языки программирования: C#, Assembler, Python
Базы данных: MySQL, SQLite, PostgreSQL
Платформы: Windows, Linux
Область работы:
👉системное программирования для Windows и Linux
👉разработка прикладного ПО для Windows
👉программирование клиент-серверных приложений
👉разработка игр на юнити
👉скрипты
👉машинное обучение
👉разработка программ и скриптов в финансовой сфере
👉боты, парсеры и многое другое
7 лет опыта в программировании на таких языках, как с# и Python.
Telegram: @fabt
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
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Лабораторные работы
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$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга