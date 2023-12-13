Разработчик ПО. C#, Python, Unity.

Специализация: программист

Языки программирования: C#, Assembler, Python

Базы данных: MySQL, SQLite, PostgreSQL

Платформы: Windows, Linux

Область работы:

👉системное программирования для Windows и Linux

👉разработка прикладного ПО для Windows

👉программирование клиент-серверных приложений

👉разработка игр на юнити

👉скрипты

👉машинное обучение

👉разработка программ и скриптов в финансовой сфере

👉боты, парсеры и многое другое

7 лет опыта в программировании на таких языках, как с# и Python.

Telegram: @fabt