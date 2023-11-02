Решим любые задачи, которые стоят перед вами!

Стаж 5 лет

Вам понадобятся наши навыки и опыт, если перед Вами стоят следующие задачи:

- лендинг/корпоративный сайт/интернет-магазин/веб-сервис/телеграмм бот/информационная безопасность/machine learning

- дизайн сайта/логотип/фирменный стиль

- привлечь в бизнес лиды/заявки, увеличить поток клиентов

- повысить имидж, рассказать о себе в интернете

- автоматизировать процессы, наладить онлайн-продажи



Стек технологий, который мы используем при решении различных задач:

1) Разработка: React, Node.js, Django, Flask, Python, Laravel, Webflow, Bubble, Wordpress, Opencart, Tilda

2) AI: Python, PySpark, Hugging Face, OpenAI, Databricks, AWS, Git, OpenCV, scikit-learn, TensorFlow, NLTK, Pandas

3) Дизайн:Figma, Photoshop

4) Маркетинг:Яндекс Директ, ВК реклама, SEO