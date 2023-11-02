yozafirst

Захар Ёрохов yozafirst

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Решим любые задачи, которые стоят перед вами!

Стаж 5 лет
Вам понадобятся наши навыки и опыт, если перед Вами стоят следующие задачи:

- лендинг/корпоративный сайт/интернет-магазин/веб-сервис/телеграмм бот/информационная безопасность/machine learning
- дизайн сайта/логотип/фирменный стиль
- привлечь в бизнес лиды/заявки, увеличить поток клиентов
- повысить имидж, рассказать о себе в интернете
- автоматизировать процессы, наладить онлайн-продажи

Стек технологий, который мы используем при решении различных задач:
1) Разработка: React, Node.js, Django, Flask, Python, Laravel, Webflow, Bubble, Wordpress, Opencart, Tilda
2) AI: Python, PySpark, Hugging Face, OpenAI, Databricks, AWS, Git, OpenCV, scikit-learn, TensorFlow, NLTK, Pandas
3) Дизайн:Figma, Photoshop
4) Маркетинг:Яндекс Директ, ВК реклама, SEO

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