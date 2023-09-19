Разработка веб-сервиса (на основе Stable Diffusion)

$850
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки15 просмотров
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Нужна разработка альфа-версии веб-сервиса, работающего на пайплайне из Stable Diffusion. Что требуется?

1. Реализовать готовый пайплайн из Automatic1111 на Python

2. Посадить на сервер и облачные вычисления

3. Создать простейший front-end (может повторять интерфейс Automatic1111)

Альфа-версия веб-сервиса не предполагает большого трафика. Остальные детали в личной переписке.

Нужен middle Python-разработчик со знанием специфики Stable Diffusion и облачных вычислений.

3 месяца назад
guest_1695113661928
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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