Разработка веб-сервиса (на основе Stable Diffusion)

Требуется программист c++ с отличным знанием криптографии и соответствующих библиотек на небольшой проект.Доработка софта в соответствии с ТЗ заказчика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка альфа-версии веб-сервиса, работающего на пайплайне из Stable Diffusion. Что требуется?
1. Реализовать готовый пайплайн из Automatic1111 на Python
2. Посадить на сервер и облачные вычисления
3. Создать простейший front-end (может повторять интерфейс Automatic1111)
Альфа-версия веб-сервиса не предполагает большого трафика. Остальные детали в личной переписке.
Нужен middle Python-разработчик со знанием специфики Stable Diffusion и облачных вычислений.
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